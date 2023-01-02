Kırmızılar, kadrosuna dahil edemediği orta saha oyuncusu için yeniden harekete geçti.

NE OLUYOR? The Telegraph göre, geçen yaz Sporting CP takımında oynarken Nunes'i transfer etmeyi kıl payı kaçıran Liverpool, orta saha oyuncusu için yeni bir teklif yapacak.

Wolves, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Nunes'i almak için tam 45 milyon Euro ödedi.

Ancak, kısa süre önce takıma katılmasına rağmen Kırmızılar, ondan vazgeçmiş değil.

Klopp'un ekibi, Premier Lig'e gelen oyuncu için yeni bir teklif yapmak için kolları sıvadı.

BÜYÜK RESİM: Wolves, yeni transferinin İngiltere'deki futbola adapte olduktan sonra onu satmaya şimdilik niyetli olmayabilir.

Ancak Liverpool, bu ay 24 yaşındaki yetenekli oyuncu için teklif vermek için sabırsızlanıyor.

DAHA FAZLASI: Nunes, bu sezon Wolves için tüm müsabakalarda 18 kez forma giydi, ancak sadece bir gol ve iki asist yapabildi.

Takımı küme düşme savaşı verirken elinden geleni yapsa da onun çabası, şimdilik yeterli olmamış gibi görünüyor.

Kırmızılar, Manchester United'ın transfer listesinin başında olan PSV'den Cody Gakpo'yu takıma dahil ederek transfer konusunda ne kadar ciddi olduklarını gösterdiler.

Jude Bellingham'ın transfer edilmesi gerektiği konusunda birçok görüş olmasına rağmen, Nunes'in şimdilik uygun ücreti de onu fazlasıyla cazip kılıyor.

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NUNES İÇİN SIRADA NE VAR? Wolves, kümede kalma savaşı verirken sezonun ikinci yarısı Nunes için tamamıyla farklı bir şekilde geçebilir.