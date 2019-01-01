Liverpool, Manchester City'nin scouting sistemine sızdı!

Liverpool'un, Manchester City'nin scouting sistemine gizlice girdiği ve bu yüzden City yönetimine 1 milyon sterlin ödediği iddia edildi.

İngiltere, yeni bir casusluk kriziyle çalkalanıyor. Basında yer alan haberlere göre , 2013'te 'nin scouting sistemine gizlice giriş yaptığı için 1 milyon sterlin değerinde bir bedel ödemek zorunda kaldı.

The Times'ta yer alan habere göre Liverpool, Haziran 2012 ve Şubat 2013 yılları arasında Manchester City'nin Scout7 isimli oyuncu gözlem sistemine gizlice giriş yaptı. Manchester City yönetiminin durumu fark edip şikayette bulunması sebebiyle iki takım arasında bir anlaşma yapıldı ve Liverpool, Manchester City'e 1 milyon sterlin ödedi.

Sportif direktör Michael Edwards ve City'nin eski scoutları Dave Fallows ile Julian Ward'ın anlaşma yapılmadan önce Liverpool'da çalışmaya başladığı; sisteme gizlice giriş yapma konusunda da bu isimlerin sorgulandığı öne sürüldü.

İddialara göre Manchester City'i harekete geçiren olay, Liverpool'un Real Zaragoza forması giyen Paolo Fernandes ile ilgilenmesi oldu. (City, Paolo Fernandes'i 2017'de transfer etti)

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Manchester City yönetimi bu durumdan şüphelenerek casus yazılımlarda uzman bir bilgisayar ekibiyle çalışmalara başladı. Hatta Manchester City'nin Fernandinho ve Jesus Navas transferlerinde acele etmesinin sebebinin de bu olay olduğu öne sürüldü.

Haberde yer alan bilgiye göre City yönetimi sistemlerine gizlice giriş yapıldığını öğrendikten sonra Liverpool ile 1 milyon sterlin değerinde gizli bir anlaşma yaptı. Üstelik bu durum hakkında İngiltere Futbol Federasyonu'nun bilgilendirilmediği de ifade edildi.

Henüz her iki taraftan da resmi bir açıklama yapılmadı. Bu durumun gerçekliği ispatlanırsa kuralların ihlali sebebiyle iki takımın da cezalandırılması bekleniyor.