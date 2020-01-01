Liverpool, Manchester City'nin rekorunu egale etti

Premier Lig'in 27. haftasında West Ham United'ı 3-2 mağlup eden Liverpool, son 2 sezonun şampiyonu Manchester City'nin rekorunu yakaladı.

Premier Lig lideri , 27. hafta karşılaşmasında sahasında 'ı ağırladı. Kıyasıya geçen müsabakayı 3-2 kazanan Kırmızılar, 'nin 18 maçlık galibiyet serisi rekoruna ortak oldu.

2019-20 sezonunda 20 Ekim'de oynanan ve 1-1'lik skorla sonuçlanan maçından bu yana ligdeki her maçını kazanan Liverpool, West Ham United galibiyeti ile üst üste 18. galibiyetini aldı.

Bu sezon mağlubiyet yüzü görmeyen Jürgen Klopp'un öğrencileri, geçtiğimiz sezon da dahil olmak üzere, Premier Lig'de evinde üst üste oynadığı 21 maçı da kazanarak Ocak - Aralık 1972'de Bill Shankly önderliğinde alınan rekorlarını kırdılar.

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Ligde sadece 11 maçı kalmasına rağmen en yakın rakibine 22 puan fark atan Liverpool, 4 maç daha kazanırsa kulüp tarihindeki ilk lig şampiyonluğunu ilan edecek ve Manchester City deplasmanına şampiyon çıkacak.

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Kırmızılar'ın şampiyonluğunu ilan etmesini sağlayabilecek 4 maçlık fikstür şu şekilde: (D), , (D) ve .