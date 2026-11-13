AC Milan'ın, mevcut sözleşmesinin sonuna yaklaşan tecrübeli savunmacı Virgil van Dijk'ın Liverpool'daki durumunu takip ettiği bildiriliyor. Hollanda millî takım oyuncusu, Premier League ekibiyle sözleşmesini uzatma konusunda anlaşamazsa transfer piyasasının en çok dikkat çeken serbest oyuncularından biri olabilir.

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Milan, Anfield'daki sözleşme çıkmazını takip ediyor

Van Dijk'ın geleceği, Liverpool'daki döneminin son bölümüne girerken önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. La Gazzetta dello Sport'un haberlerine göre Milan, eski Southampton oyuncusuyla uzun süredir ilgileniyor. Milan'ın sahibi Gerry Cardinale ile kıdemli danışmanı Zlatan Ibrahimovic'in, savunmacının liderliğine ve teknik kalitesine büyük hayranlık duyduğu belirtiliyor. Cardinale'nin şirketi RedBird Capital Partners'ın Liverpool'un ana şirketi Fenway Sports Group'ta azınlık hissesi bulunması da iki kulüp arasındaki bağı güçlendiriyor.

Bu ilgiye rağmen San Siro'ya olası bir transfer, Van Dijk'ın bonservis bedeli ödenmeden gelebilmesine bağlı. Oyuncunun yaşı ve şu anda İngiltere'de aldığı yüksek maaş nedeniyle İtalyan devi, transferi yalnızca bedelsiz olarak gerçekleştirmeye hazır.

Van Dijk belirsiz geleceği hakkında konuştu

Oyuncu ise gelecek sezon nerede oynayacağı konusunda net bir açıklama yapmadı. Crystal Palace'a karşı oynanan son Premier League maçının ardından Van Dijk, bu konudaki düşüncelerini paylaştı. Kaptan, "Bakalım sezon neler getirecek. Şimdiye kadar harika zaman geçirdim. Bu süre uzarsa öyle olur. Uzamazsa başka bir yere giderim," dedi.

Milan, Avrupa futbolunun zirvesinde kalma fırsatı sunsa da kıta dışından oyuncuyla ilgilenen kulüplerle ciddi bir rekabet içinde. İtalyan yayın organı, Van Dijk'ın kariyerinin bu aşamasında son kez yüksek kazançlı bir sözleşmeye öncelik vermesi hâlinde Milan'ın, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu Suudi Arabistan ve Türkiye'deki varlıklı rakiplerini geride bırakmakta zorlanacağını kabul ediyor. Ancak Hollandalı oyuncu mümkün olan en üst düzeyde mücadele etmeyi sürdürmek isterse, özellikle Milan gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanırsa San Siro ideal bir adres olabilir.

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Liverpool savunmada yeni bir döneme hazırlanıyor

Liverpool, deneyimli yıldızlarıyla sözleşme görüşmelerinde temkinli davranıyor gibi görünüyor. Haberlere göre kulüp, "yeni bir Mohamed Salah durumundan" kaçınmak istiyor. Mısırlı hücum oyuncusu, 2024-25 sezonundaki olağanüstü performansıyla yüksek kazançlı bir sözleşme uzatması elde etmişti. Ancak sonrasında skor katkısı ve formu keskin biçimde düşünce Liverpool onu ertesi yaz takımdan göndermişti.

Van Dijk'ın artık 30'lu yaşlarının ilerleyen döneminde olmasıyla birlikte, uzun süredir takımda yer alan savunmacı Joe Gomez'in mevcut sözleşmesinin de son birkaç ayına yaklaşması bu değişim ihtiyacını artırıyor. Savunma hattına yeni oyuncular katılması gerekirken Liverpool, Ronald Araujo'nun kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonunu elinde bulunduruyor ve İtalya'dan Giovanni Leoni'nin de aralarında olduğu gelecek vadeden birkaç genç stoperi yetiştiriyor.

İlk dört hedefi ve Avrupa maçları arasında denge

Sahada ise Milan, Serie A'da 24 puanla dördüncü sırada bulunuyor ve lider Lazio'nun beş puan gerisinde. Devam eden millî aranın ardından Milan, 22 Kasım'da Frosinone'yi ağırlayarak lig maçlarına dönecek. Dört gün sonra, 26 Kasım'da ise Avrupa Ligi'nde Olympiacos'la deplasmanda karşılaşacak.