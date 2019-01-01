Liverpool, Loris Karius'un geri dönmesini istiyor

Liverpool'un Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Alman kalecinin geri dönmesine sıcak baktığı iddia edildi.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun başında 'dan iki yıllığına kiraladığı Loris Karius için İngiliz basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Daily Star' ın haberine göre Liverpool'un Alman kaleciyi geri istediği ve Beşiktaş'ın 8 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmamasının beklendiği ifade edildi.

"26 yaşındaki kaleci, zaman zaman kötü günler geçirse de şu anda tecrübesi geliştikçe yükselen bir performans gösteriyor," yorumunun yapıldığı haberde, "Alisson Becker, kaleyi devralma konusunda rakiplerine göre çok baskın bir pozisyonda. Ancak Karius’un geri dönmesi de Jürgen Klopp’un tercih ettiği bir durum. Bu sezon Alisson’un sakatlığında Adrian seçiminin sonuçları göz önünde bulundurulmalı. Karius’un Anfield’teki sözleşmesi 2021’de bitiyor. Geri dönmesi her iki taraf için de en iyi çözüm olarak gözüküyor” ifadeleri kullanıldı.