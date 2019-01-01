Liverpool, Lig Kupası'nı boykot edebilir

Jürgen Klopp uygun bir zaman dilimi belirlenememesi halinde Lig Kupası çeyrek finallerini boykot edebilir.

Teknik Direktörü Jürgen Klopp, uygun bir fikstür belirlenemezse, takımını Lig Kupası çeyrek finallerinden çekebilir.

İngiltere Lig Kupası'nda son 16 turunda Liverpool ile karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan ve normal süresi 5-5'lik eşitlikle sona eren maçı, seri penaltı atışlarında 5-4 Liverpool kazandı.



18 Aralık'ta FIFA Kulüpler Dünya Kupası için 'a gidecek olan Liverpool, 16 Aralık'ta başlaması beklenen Lig Kupası çeyrek finallerine katılmayabilir. Bu durumda başka bir aralık bulunmaya çalışılıyor ancak Kırmızıların, 2020 yılı başına kadar Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig maçları nedeniyle kupaya katılmasına zor gözüyle bakılıyor.

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Klopp, kabul edilebilir bir tarih bulunması halinde takımını yalnızca çeyrek finalde oynatabileceğini belirtiyor:

"Noel zamanında maç yapmıyoruz. Onun dışında uygun bir tarih bulunamazsa oynamayacağız. Yerimize eşleşmedeki diğer takım ya da Arsenal oynayabilir. Birçok insan Arsenal'in bizi yenebileceğini umarak mücadeleyi takip etti ama üzgünüm."

Liverpool, Premier Lig'de 2 Ocak 2020'de Sheffield United ve 11 Ocak 2020'de ile oynayacak. Arada kalan 9 günlük boş zaman dilimi ise FA Cup üçüncü tur mücadeleleri için ayrıldı.