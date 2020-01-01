Liverpool, Lallana'nın sözleşmesini sezon sonuna kadar uzattı

Premier Lig ekibi, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek İngiliz oyuncuyla sezon bitene kadar takımda kalması yönünde anlaşmaya vardı.

Mart ayından bu yana maçların oynanmadığı İngiltere Premier Lig'de 2019-20 sezonu 17 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek.

Son 9 haftaya en yakın rakibi 'nin 25 puan önünde lider olarak giren , maçlar başlamadan önce hamlesini yaptı.

2014 yılından bu yana İngiliz ekipte mücadele eden ve sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Adam Lallana, sezon bitene kadar Liverpool'da kalmayı kabul etti.

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Bu gelişmenin ardından Liverpool'un resmi internet sitesine konuşan teknik direktör Jürgen Klopp "Sezon sonunda Lallana'yı isteyen birçok kulübün olduğunu biliyorum ve bunun için Lallana adına çok mutluyum. Verilen kararla birlikte Lallana'ya hak ettiği bir şekilde veda edebileceğiz. Benim Liverpool'u çalıştırdığım dönem içerisinde Lallana'nın sahip olduğu önemi anlatmak için İngilizce'de kelimeler bulmak çok zor. Üst düzey bir profesyonel ve daha iyi bir insan. Adam için her zaman kulüp önce geldi. Her zaman! Ona göndereceğim iyi şanslar mesajını Temmuz'un sonuna kadar ertelemek harika." ifadelerini kullandı.

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Lallana ise "Sezonu Liverpool'da bitirme şansını elde ettiğim için çok mutluyum. Bu karar benim için çok şey ifade ediyor. Şu an kariyerime değil kalan 9 maçımıza odaklanmış durumdayım. Sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Bugüne kadar Liverpool ile 207 maça çıkan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 25 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.

Liverpool, aradan sonraki ilk maçında 21 Haziran Pazar günü 'a konuk olacak.