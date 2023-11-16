Liverpool, Kylian Mbappe transferi için sürpriz bir hamle yaptı

Liverpool, Real Madrid'in yarıştan çekilmesiyle Kylian Mbappe'yi transfer edebilmek için sürpriz bir girişimde bulundu.

Liverpool, Kylian Mbappe için sürpriz bir anlaşmanın peşinde

Real Madrid yarıştan çekildi

Kırmızılar oldukça pahalı bir anlaşmaya imza atacak

NE OLDU? Real Madrid'in yaz aylarında serbest kalacak olan Kylian Mbappe'yi transfer etmekten vazgeçtiği söyleniyor. Fransız golcüyü birkaç sezondur takip eden Real Madrid'in Kylian Mbappe'ye dair soru işaretleri olduğu iddia edilirken Liverpool'dan sürpriz bir haber geldi.

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LIVERPOOL'UN HAMLESİ NE? AS'ın Sport Witness aracılığıyla yayınladığı bir habere göre, Kylian Mbappe'nin yılda vergiler hariç 35 milyon euro istediği iddia ediliyor. Bu da haftalık 586 bin sterlin maaşa denk geliyor. Ayrıca Kylian Mbappe, 100 milyon euro'luk imza parası talep ediyor. Real Madrid yarıştan çekilirken Liverpool'un Fransız golcü için devreye girdiği iddia edildi.

BÜYÜK RESİM: Kylian Mbappe çocukluğundan bu yana Real Madrid taraftarı ve küçükken odasında Cristiano Ronaldo posterleri bulunuyordu. Fransız golcünün İspanya'ya gideceği düşünülse de şu anda gündemde İngiltere'ye transferi var.

SIRADA NE VAR? Fransa ile milli arada olan Kylian Mbappe, Cebelitarık ve Yunanistan maçları için hazırlanacak.