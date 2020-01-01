Liverpool kupayı tarafsız sahada kaldırabilir

17 Haziran'da başlayacak olan Premier Lig'de Liverpool'un şampiyonluğu ilan etme ihtimali olan karşılaşmalar tarafsız sahalara taşınabilir.

Salgın sebebiyle ara verilmesinin ardından 17 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek olan Premier Lig'de 6 karşılaşmanın tarafsız sahada oynanması söz konusu.

25 puan farkla liderlik koltuğunda oturan ve 30 yıllık Premier Lig şampiyonluğu hasretine son vermek üzere olan , kupayı Anfield yerine başka sahada kaldırabilir.

İngiliz polisi, taraftarların stadyum çevrelerinde toplanma ve sosyal mesafe kurallarını ihlal etme endişesi sebebiyle bir açıklama yaptı ve en az 5 maçın ev sahibinin stadından farklı bir yerde oynanmasını talep etti.

Daha fazla takım

Tarafsız sahada oynanması istenen karşılaşmalar ise şu şekilde:

1. - Liverpool

2. Manchester City - Newcastle

3. - Sheffield United

4. - Liverpool

5. - Liverpool

6. Liverpool'un şampiyonluğu garantileme ihtimali olan maç

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İngiltere'deki futbol polisliğini yöneten Güney Yorkshire Polisi genel müdür yardımcısı Mark Roberts, Basın Birliği tarafından yayınlanan bir açıklamada, "Bu süreç boyunca Premier Lig ile yaptığımız görüşmeler olumlu oldu." Dedi.

İngiltere'de futbol polisliğini yürüten Güney Yorkshire Polisi genel müdür yardımcısı Mark Roberts, bu süreçte Premier Lig kulüpleri ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini ve halk sağlığının öncelik olduğu konusunda mutabakata varıldığını söyledi.