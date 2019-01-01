Liverpool, kötü seriye 'Dur' dedi
Kulüpler düzeyinde UEFA'nın düzenlediği organizasyonlardaki final karşılaşmaları tek maç üzerinden oynansa da, statü gereği finalistlerden biri ev sahibi diğeri ise deplasman takımı olarak belirleniyor.
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İngiltere'nin köklü ekiplerinden Liverpool, bugüne kadar 12 kez tek maç üzerinden oynanan final karşılaşmalarında boy gösterdi.
'Kırmızılar' bu 12 finalin 7'sinde kupayı kazanan taraf olurken, 5'inden mağlup ayrıldı.
İngiliz ekip, kaybettiği 5 finalin hepsinde statü gereği, deplasman takımı olarak sahaya çıktı.
Liverpool, Tottenham karşısında deplasman statüsünde olduğu finali kazanarak bu seriyi sona erdirdi. Bundan önce kazandığı 6 finalin tamamında ev sahibi ekip olarak belirlenmişti.
Liverpool'un kupaya uzanamadığı finaller şu şekilde;
1965-1966 - Kupa Galipleri Kupası: Borussia Dortmund 2-1 Liverpool
1984-1985 - UEFA Avrupa Kupası (Şampiyonlar Ligi): Juventus 1-0 Liverpool
2006-2007 - Şampiyonlar Ligi: Milan 2-1 Liverpool
2015-2016 - UEFA Avrupa Ligi: Sevilla 3-1 Liverpool
2017-2018 - Şampiyonlar Ligi: Real Madrid 3-1 Liverpool