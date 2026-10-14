BBC'nin haberine göre AFC Bournemouth, çok sayıda kulübün ilgilendiği orta saha oyuncusu Alex Scott'ı gelecek transfer döneminde belirli şartlar altında bırakmayı kabul etti. Scott'a ilgi gösteren kulüpler arasında Liverpool'un da bulunduğu belirtilirken Chelsea'nin yaz aylarında Cherries'e yaptığı 60 milyon avroluk teklifin reddedildiği öne sürülüyor.

Transfer için şartlardan biri, Marco Rose'un çalıştırdığı takımın sezonun ilk yarısı sonunda düşme hattından uzak olması. Bournemouth'un ayrıca Premier League'deki yerini güvence altına almasının yanı sıra bonservis bedeline ilişkin belirli beklentileri de var.

Habere göre Scott'ı transfer etmek isteyen bir kulübün bonservis için en az 118 milyon avroya denk gelen bir bedel ödemesi gerekecek. Liverpool'un son transfer dönemlerindeki yüksek harcamaları düşünüldüğünde bu tutar ulaşılmaz görünmüyor.

LFC, 2025/26 sezonu için yeni transferlere yaklaşık yarım milyar avro harcadı. Bu yaz yapılan harcamalara 250 milyon avronun üzerinde bir tutar daha eklendi. En dikkat çekici transfer, PSG'den 125 milyon avro artı bonuslar karşılığında alındığı belirtilen Bradley Barcola oldu.

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Alex Scott, Thomas Tuchel'in de radarında

Liverpool'un yanı sıra Chelsea'nin de Scott'a ilgisinin sürdüğü belirtiliyor. 23 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri son dönemde bir kez daha artmış olabilir. Scott, geride kalan millî maç arasında İngiltere Millî Takımı'ndaki ilk maçına çıktı. İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, ona iki karşılaşmada toplam 90 dakika süre verdi.

Scott, Bournemouth'da ise tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu. Şu ana kadar çıktığı altı maçta bir gol ve iki asist kaydetti. Buna rağmen Cherries, şu anda puan tablosunun alt sıralarında yer alıyor. İlk altı haftada yalnızca üç puan toplayan takım, 18. sırada bulunuyor.



