Liverpool, Kai Havertz için 125 milyon euro'yu gözden çıkardı

Liverpool, Bayer Leverkusen'in yıldız orta saha oyuncusunu sezon sonunda transfer etmeyi planlıyor.

'in orta saha oyuncusu Kai Havertz, 'un takibine girdi.

Mundo Deportivo' da yer alan habere göre Liverpool, genç oyuncu için 125 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda.

, ve 'ın da listesinde olduğu iddia edilen Havertz'i Liverpool sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.

Özellikle geçen sezon çıktığı 34 maçta attığı 17 golle dikkat çeken 21 yaşındaki oyuncunun, 'de de kadrosunda olmasına kesin gözle bakılıyor.