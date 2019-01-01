Liverpool kaç kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu?
Premier Lig’de en son 1989-90 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Liverpool, bu sezon 97 puan toplamasına rağmen Manchester City’nin 1 puan gerisinde 2. olmuştu.
29 yıldır Premier Lig’de yüzü gülmeyen Liverpool, Avrupa kupalarında ise daha başarılı bir grafik çizdi.
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Son olarak 2005’te İstanbul’daki unutulmaz finalde Milan’ı 3-0 geriye düştüğü maçta penaltı atışlarıya yenerek kupaya uzanan Liverpool, cumartesi günü Tottenham karşısında yeniden Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevincini yaşamak istiyor.
Peki Liverpool bugüne kadar Avrupa’da kaç kez kupa kaldırdı?
Avrupa Kupaları’nda İngiltere’nin en başarılı takımı olan Liverpool, daha önce 5 kez Şampiyonlar Ligi, 3 kez de UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu. Liverpool bunlara ek olarak 3 kez de UEFA Süper Kupası’nı müzesine götürdü.
Geçtiğimiz sezon da Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan İngiliz ekibi şu anda Beşiktaş’ın kalesini koruyan Karius’un hatalarının damga vurduğu maçta Real Madrid’e 3-1 yenilmiş ve kupayı kaybetmişti.