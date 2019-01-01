Liverpool kaç kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu?

Liverpool, Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Peki Liverpool'un Avrupa'da kaç şampiyonluğu var? Detaylar haberimizde...

Premier Lig’de en son 1989-90 sezonunda şampiyonluğa ulaşan , bu sezon 97 puan toplamasına rağmen ’nin 1 puan gerisinde 2. olmuştu.

29 yıldır Premier Lig’de yüzü gülmeyen Liverpool, Avrupa kupalarında ise daha başarılı bir grafik çizdi.

Son olarak 2005’te İstanbul’daki unutulmaz finalde ’ı 3-0 geriye düştüğü maçta penaltı atışlarıya yenerek kupaya uzanan Liverpool, cumartesi günü karşısında yeniden Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevincini yaşamak istiyor.

Peki Liverpool bugüne kadar Avrupa’da kaç kez kupa kaldırdı?

Avrupa Kupaları’nda İngiltere’nin en başarılı takımı olan Liverpool, daha önce 5 kez Şampiyonlar Ligi, 3 kez de UEFA şampiyonu oldu. Liverpool bunlara ek olarak 3 kez de UEFA Süper Kupası’nı müzesine götürdü.

Geçtiğimiz sezon da Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan İngiliz ekibi şu anda Beşiktaş’ın kalesini koruyan Karius’un hatalarının damga vurduğu maçta ’e 3-1 yenilmiş ve kupayı kaybetmişti.