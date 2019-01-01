Liverpool, Jürgen Klopp'un sözleşmesini uzattı!
Liverpool, Jürgen Klopp'la yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
Ekim 2015'te göreve geldiği Liverpool'u bir Avrupa Ligi, iki Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan ve geçen sezon Kupa 1'de şampiyonluk yaşayan Klopp, 2022'ye dek süren mevcut sözleşmesini 2024'e kadar uzattı.
Happy Friday, Reds! 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/7qUWOsszb6— Liverpool FC (@LFC) December 13, 2019
Alman teknik adam konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Şu ana kadar fena gitmeyen ilişkimize devam etme kararı aldık. Sözleşmemi 2024'e kadar yeniledim. Burayı seviyorum. Burası mükemmel bir kulüp. Kendimizi evimizde hissediyoruz. Bunu sürdürmenin iyi olacağını düşündük. Görüşmeler pek zor geçmedi." şeklinde konuştu.
Kulüp, ayrıca, Klopp'un yardımcıları Pep Lijnders ve Peter Krawietz'in de sözleşmelerini uzattı.
İngiltere'de 30 senedir lig şampiyonluğu göremeyen Liverpool, Premier Lig'de 16. haftayı en yakın takipçisi Leicester City'nin 8 puan önünde lider tamamladı.