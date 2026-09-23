Türk basını, uluslararası ara başlamadan önce Türkiye Ligi'nin altıncı haftasında Galatasaray'ı 4-0 yenen takıma bu galibiyeti getiren hat-trick'in ardından, Trabzonspor'daki Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın parlak performansına övgüler yağdırmaya devam ediyor.

Salah, 6 haftada gol sayısını 7'ye çıkararak müsabakanın gol krallığı listesinde zirveye yerleşti. Bu rakama Trabzonspor tarihinde ondan başka yalnızca 2017-18 sezonundaki eski yıldız Burak Yılmaz ulaşmıştı.

Türk gazetesi hurriyet, Muhammed Salah'ın Türkiye Ligi'ndeki ilk 6 haftasında 9 gole katkı sağladığını belirtti: 7 gol ve 2 asistle Avrupa'daki profesyonel kariyerinin en iyi başlangıcını gerçekleştirdi.





Salah, Avrupa'daki kariyerine 2012-2013 sezonunda Basel ile başladı, ardından Trabzonspor durağından önce sırasıyla Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool formalarını giydi.

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Gazete şu ifadeleri kullandı: "Mısırlı yıldız, farklı kulüplerle ligdeki ilk altı maçında büyük gol katkıları sunmuş olsa da, Trabzonspor dönemi bu alandaki parlaklığının doruk noktasını temsil etti."

Gazete sözlerine şöyle devam etti: "Muhammed Salah, Premier Lig gol krallığı yarışında göz kamaştırıcı bir başarı elde etti; Mısırlı yıldız dört kez ligin gol kralı unvanını kazandı. Premier Lig gol krallığı listesinin zirvesine 2017-2018 sezonunda 32 gol, 2018-2019 sezonunda 22 gol, 2021-2022 sezonunda 23 gol ve 2024-2025 sezonunda 29 golle çıktı."