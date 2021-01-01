Liverpool, Ibrahima Konate'yi kadrosuna kattı

Liverpool, RB Lepzig'in Fransız oyuncusu Ibrahima Konate'nin transferini resmen açıkladı.

Geçtiğimiz sezon başta Virgil van Dijk olmak üzere birçok savunma oyuncusu sakatlanan Liverpool, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde bekleneni verememişti.

Çareyi devre arasında Schalke 04'ten milli oyuncu Ozan Kabak'ı satın alma opsiyonuyla kiralamakta bulan Kırmızılar, ilk transferini resmen açıkladı.

Ibrahima Konate için ne kadar bonservis ödendi?

Liverpool, Bundesliga ekibi RB Leipzig'den transfer ettiği Fransız oyuncu için kulübüne 36 milyon sterlin ödeyecek. Alman ekibi oyuncuyu 2017 yılında bonservis bedeli olmadan transfer etmişti.

Liverpool'un devre arasında 18 milyon sterlin'e transfer alma seçeneği bulunan Ozan Kabak'ın durumu ise henüz belli değil.

Ibrahima Konate'nin kariyerinden satırbaşları

Mali asıllı Fransız oyuncu futbola Paris FC'de başladı. Sochaux'da profesyonel olan başarılı savunmacı burada dikkatleri üzerine çekti ve yolu Almanya'ya düştü.

Konate bu sezon Bundesliga'da 14 karşılaşmada görev alırken bu maçlarda bir kez de gol sevinci yaşadı.