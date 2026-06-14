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Liverpool havasında... Van Dijk, Dünya Kupası'nda ilk kez gol attı

Hollanda - Japonya
Hollanda
Japonya
Dünya Kupası
V. van Dijk
Hollanda
Japonya
ABD

Liverpool kaptanının ilk golü

Liverpool'un kaptanı Hollandalı Virgil van Dijk, 2026 Dünya Kupası 6. Grup'un ilk maçında Pazartesi sabahı Japonya'nın kalesini buldu ve Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü kaydetti.

Van Dijk, 50. dakikada Liverpool'dan takım arkadaşı Ryan Gravenberch'in muhteşem ortasını kafayla gole çevirerek Hollanda'ya 1-0'lık üstünlük sağladı.

Ancak Kito Nakamura, 57. dakikada ceza sahası dışından attığı golle Japonya'ya beraberliği getirerek, Hollandalıların sevincini kısa sürdürdü.

Krisincio Samfervil, sağ kanattan attığı kavisli bir şutla Hollanda'yı tekrar öne geçirdi ve Hollanda 2-1 öne geçti.

Bu gol, Van Dijk'in Dünya Kupası tarihindeki ilk golü oldu. Van Dijk, Katar 2022 Dünya Kupası'nda oynadığı 5 maçta gol atamamıştı. Hollanda, 2018 Dünya Kupası'na katılmamıştı.

Dünya Kupası
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Hollanda
NED
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İsveç
SWE
Dünya Kupası
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Tunus
TUN
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Japonya
JPN

Hollanda ve Japonya, Dünya Kupası'nda Tunus ve İsveç ile birlikte 6. grupta yer alıyor.

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