Liverpool geri adım attı

İngiliz ekip, personel maaşlarını ödeme konusunda kamu kaynaklarından faydalanma kararından vazgeçti.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle gelirlerden mahrum kalan ve finansal açıdan zor duruma düşen futbol kulüpleri, oyuncularının ve çalışanlarının maaşlarında indirime gitmeye başladı.

İngiltere Premier Lig yönetimi ve kulüplerin katılımıyla 3 Nisan'da gerçekeleşen toplantının ardından , yaptığı resmi açıklamayla çalışanlarının bir kısmının ücretsiz izne gönderildiğini ancak yine de maaşlarının ödeneceğini duyurmuştu.

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Bu açıklama Liverpool'un hükümetin başlattığı yüzde 80 maaş ödeme programından faydalanması ve maaşların sadece yüzde 20'sinin kulübün kasasından çıkması anlamına geliyordu.

Daha fazla takım

Ancak kulübün önemli figürlerinden Jamie Carragher'ın da yer aldığı büyük bir çoğunluk Liverpool'un bu kararına büyük bir tepki gösterip, kulübün saygınlığını yitirdiğini belirtmişti.

Bu tepkiler sonucunda Liverpool CEO'su Peter Moore kulübün resmi internet sitesinden yayınladığı açıklamayla çalışanları ücretsiz izne göndermekten vazgeçtiklerini açıkladı ve özür diledi.