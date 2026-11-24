Fas'tan Anfield'a uzanan yol, herkesin hayal ettiğinden daha kısa görünüyor. Rio Ngumoha'yı Chelsea'nin elinden almayı başaran Liverpool, şimdi yeni bir hamleye hazırlanıyor ve bu kez başrolde tamamen Faslı bir isim var: Kırmızı formayı giymeyi hayal eden Ajax'ın genç yıldızı Abdellah Ouazane.

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Hikâye, transfer piyasasının görece sakin olduğu 2024 yazında başladı. Liverpool, o dönem sessiz sedasız bir şekilde bazılarının yüzyılın en önemli transferi olarak nitelendirdiği bir anlaşmaya imza atarak Ngumoha'yı Chelsea'den kadrosuna kattı. O günden bu yana Stamford Bridge taraftarlarının öfkesi dinmedi; özellikle genç oyuncunun Manchester United karşısında sergilediği ve onun şu anda İngiltere'nin en iyi genç oyuncusu olduğunu kanıtlayan muhteşem performansın ardından.

Ngumoha henüz 18 yaşında olmasına rağmen, gösterdiği şaşırtıcı seviye herkesi şu soruyu sormaya itti: Liverpool, Ngumoha gibi yıldızlardan oluşan bir takım kurmayı nasıl planlıyor? Yanıt, selefi Richard Hughes'tan tamamen farklı bir vizyona sahip olan Julian Ward'ın kulübün yeni sportif direktörü olarak atanmasıyla geldi.

Ward'ın görevi net: Dünyanın dört bir yanından geleceğin yıldızlarını keşfetmek. Ward, perde arkasında Pedro Marques ile birlikte çalıştı ve Mor Talla Ndiaye, Ifeanyi Ndukwe, Samuel Martinez ve Luca Brugmans gibi yeteneklerin transferlerinde kilit rol oynadı.

Ward, Liverpool'un en parlak genç yeteneklerini uzun vadede kulüpte tutmak amacıyla Erik Farkas ve Joshua Abe'nin sözleşme görüşmelerini de başarıyla yürüttü. Şimdi ise gözünü Fas'a, daha doğrusu bazılarının "Ngumoha'nın halefi" olarak adlandırdığı Abdellah Ouazane'a dikti. Bunun nedeni yalnızca yetenekleri değil, aynı hayale ve aynı tutkuya sahip olması.

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"Anfield Watch" sitesi, Liverpool'un henüz 17 yaşındaki Faslı yıldızı kadrosuna katmakla ciddi biçimde ilgilendiğini ortaya koydu. Genç yaşına rağmen Fas milli takımında forma giyen ve Ajax'ın ilk on birinde yer alan oyuncu, bu Faslı gencin yeteneğine duyulan büyük güvenin bir yansıması niteliğinde.

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"Wyscout" sitesinin verilerine göre Ouazane'ın Ajax'taki rakamları şaşırtıcı ve büyük ölçüde Ngumoha'yı hatırlatıyor. Faslı ofansif orta saha, her 90 dakikada 0,83 gole katkı sağlıyor, her 90 dakikada 8,5'in üzerinde çalım denemesi yapıyor ve bu denemelerinin %73'ünü başarıyla tamamlıyor.

Bunlar kısacası olağanüstü rakamlar. Faslı yıldız, Ngumoha'yla boy ölçüşebilecek teknik becerilere sahip ve Andoni Iraola yönetiminde oyun kurucu pozisyonunda Florian Wirtz'e alternatif olarak görülüyor.

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Daha da önemlisi, Ouazane bir Liverpool taraftarı ve kulübe katılmak, Fas'taki çocukluğundan bu yana peşinden koştuğu bir hayal. Kırmızıların maçlarını takip ederek bir gün Anfield'da oynamayı hayal ediyordu. Bu nedenle transferin tamamlanmasını çok istiyor ve bu da müzakereleri epey kolaylaştırıyor.

İşte bu yüzden bu dosyayı yakından takip etmek önemli. Faslı yıldız Ouazane ile Ngumoha'nın aynı takımda birlikte oynadığını, yeni bir yıldız kuşağına öncülük ettiğini hayal edin. Son derece heyecan verici bir fikir bu ve Liverpool'da yeni bir dönemin başlangıcı olabilir: Yalnızca büyük transferlere değil, Fas'tan ve dünyanın dört bir yanından gelen genç yeteneklere dayanan bir dönem.