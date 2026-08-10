Liverpool, Ronald Araújo’nun transferini resmen doğruladı. 27 yaşındaki savunmacı, FC Barcelona’dan bir sezonluğuna kiralandı; The Reds kiralama bedeli ödemeyecek, ancak Uruguaylı oyuncunun maaşının tamamını üstlenecek.

Liverpool ayrıca Barcelona ile yapılan anlaşmaya satın alma opsiyonu da koydurdu. Fabrizio Romano ve The Athletic dahil olmak üzere çeşitli kaynaklara göre İngiliz devi, Araújo’nun bonservisini 55 milyon avro karşılığında alabilecek.

Araújo, yeni takımında 33 numaralı formayı giyecek ve transferiyle ilgili heyecanını dile getirdi. "Başlamak için sabırsızlanıyorum. Burada olduğum için son derece mutlu ve heyecanlıyım."

Tecrübeli stoper, yeni kulübünün statüsünden etkilendiğini söyledi. "Bu, köklü bir geçmişe sahip harika bir kulüp. Takım arkadaşlarımla tanışmayı ve başlamayı dört gözle bekliyorum. Çok motiveyim ve gerçekten büyük bir istek duyuyorum."

Araújo’ya göre Liverpool’a transferi, Barcelona’da geri planda kalmasının ardından kariyerinde tam da doğru zamanda geldi. "Bence bu adım benim için gerekliydi. Liverpool’un ilgisini duyar duymaz her şey çok hızlı gelişti" dedi Araújo. "Bu transfer doğru zamanda geldi. Başlamak için sabırsızlanıyorum."

Araújo, 2018’den bu yana Barcelona ile sözleşmeliydi. Katalan ekibi o dönemde Uruguay temsilcisi Boston River’a 4,7 milyon avro ödemişti. Sağ ayaklı savunmacı, o tarihten bu yana Barcelona formasıyla 213 resmi maça çıktı ve kulüple birlikte üç lig şampiyonluğu, üç İspanya Süper Kupası ve iki kez de kupa zaferi yaşadı.

Teknik direktör Hansi Flick yönetiminde Araújo, geçen sezon ilk 11’de düzenli bir yer bulamadı.