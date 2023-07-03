Premier Lig devi Liverpool'un, efsane kaptanı Gerrard'ın yeni takımı resmen açıklandı.

NE OLDU? Son olarak Premier Lig takımı Aston Villa'yı çalıştıran Glasgow Rangers'ın eski patronu, Suudi Arabistan'da yeniden hocalığa döndü.

2022-23 sezonunu yedinci bitiren Ettifaq Club'a katıldı ve Antonio Cazorla'nın yerine yeni teknik direktör olarak görevine başlayacak.

BÜYÜK RESİM: Onun Suudi Arabistan'a gitmesi, yıldız hocalar ve teknik direktörlerin oraya gitme eğiliminde olacaklarının en büyük işaretlerinden birisi...

Cristiano Ronaldo'nun ardından Fransız yıldız Karim Benzema da Suudi Pro Lig'deki yerini aldı ve ardından, bu yaz N'Golo Kante, Ruben Neves ve Marcelo Brozovic gibi isimler de Arabistan'ın yolunu tuttular.

NE SÖYLEDİLER?: Kulüp, Gerrard'ın gelişini Twitter'da şöyle duyurdu: "Efsaneler bulunur... Steven Gerrard'ın yeni başantrenörümüz olduğunu duyurmaktan heyecan duyuyoruz."

İKİ FOTOĞRAFTA:

GOAL AR - Getty

Getty

GERRARD İÇİN SIRADA NE OLACAK? Suudi Arabistan Pro Ligi sezonu 11 Ağustos'ta başlıyor, ancak fikstür listesi henüz açıklanmadı.