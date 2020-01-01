Liverpool efsanesi Kenny Dalglish taburcu edildi

Kenny Dalglish'in koronavirüs tedavisi uzun sürmedi. King Kenny lakaplı Liverpool efsanesi evinde karantina altında kalacak.

Kenny Dalglish'ten müjdeli haber geldi.

, 10 Nisan'da yaptığı açıklamada Sir Kenny Dalglish'in semptom göstermemesine rağmen koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve İskoç futbol adamının hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

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Dalglish iki günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. 69 yaşındaki futbol adamı, The Sunday Post'a yaptığı açıklamada ülkedeki NHS (Ulusal Sağlık Servisi) çalışanlarını övdü ve "İnsanlar sırf ünlü olduğum için iyi tedavi gördüğümü sanabilirler ama NHS sistemindeki her hasta en iyi tedaviyi görüyor. Sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz. Bu pandemi esnasında durmaksızın çalışan tüm sağlık çalışanlarına en iyi dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.

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Dalglish 14 gün boyunca evinde karantina altında kalacak.

Liverpool tarihinin en önemli futbolcularından biri olarak gösterilen Kenny Dalglish, kırmızılar ile futbolcu olarak altı lig şampiyonluğu, bir FA Cup, üç Şampiyon Kulüpler Kupası, dört Lig Kupası ve bir UEFA Süper Kupa zaferi yaşadı.