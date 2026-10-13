Liverpool efsanesi harekete geçti: Carragher iflas hayaletinden kurtuldu

Liverpool'un eski efsanesi Jamie Carragher, İngiltere Vergi ve Gümrük İdaresi'ne olan vergi borçlarını ödeyerek iflas tehdidinden kurtulmayı başardı ve iflasının ilan edilmesiyle sonuçlanma riski taşıyan mali krizi böylece sona erdirdi.

İdare temsilcisi, Londra'daki İflas ve Şirketler Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutarı açıklamadan borcun ödendiğini doğruladı. Daha önceki tahminler, söz konusu miktarın 700 bin ile 800 bin sterlin arasında olduğunu belirtiyordu.

Yargıç Nicholas Briggs, geçtiğimiz ağustos ayında sunulan Carragher'ın iflasının ilan edilmesi talebini daha önce reddetmişti. Bu bilgiler, İngiliz yayın kuruluşu "BBC" tarafından aktarıldı.

48 yaşındaki Carragher, profesyonel kariyerinin tamamını Liverpool'da geçirdi ve takımın 2005 yılında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmasında katkı sağladı. Kulüp formasıyla 737 maça çıkan İngiliz, 2013 yılında futbola veda etti.

Krampanlarını astıktan sonra eski İngiliz defans oyuncusu spor yorumculuğuna yöneldi ve "Sky Sports" ile "CBS Sports" kanallarının öne çıkan yüzlerinden biri haline geldi.