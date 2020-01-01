Liverpool, Diogo Jota transferini bitirdi

Premier Lig şampiyonu Liverpool, Thiago Alcantara’nın ardından Diogo Jota’yı da kadrosuna kattı.

Goal’ün edindiği bilgiye göre Kırmızılar, hem Diogo Jota hem de kulübü Wolverhampton ile her konuda anlaşmaya vardı.

bu transfer için Wolverhampton’a 49 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Portekizli hücum oyuncusu da yeni kulübü ile beş yıllık sözleşme imzalayacak.

Wolverhampton’ın 2018 yazında ’den 14 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcu, bu kulüpte çıktığı 131 maçta 44 kez rakip ağları sarsma başarısı gösterdi.