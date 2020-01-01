Liverpool, Diogo Jota transferini bitirdi
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Goal’ün edindiği bilgiye göre Kırmızılar, hem Diogo Jota hem de kulübü Wolverhampton ile her konuda anlaşmaya vardı.
Liverpool bu transfer için Wolverhampton’a 49 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Portekizli hücum oyuncusu da yeni kulübü ile beş yıllık sözleşme imzalayacak.
Wolverhampton’ın 2018 yazında Atletico Madrid’den 14 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcu, bu kulüpte çıktığı 131 maçta 44 kez rakip ağları sarsma başarısı gösterdi.