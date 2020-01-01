Premier Lig

Liverpool, Diogo Jota transferini bitirdi

Neil Jones
Neil Jones
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Diogo Jota Wolves 2018-19
Getty Images
Premier Lig şampiyonu Liverpool, Thiago Alcantara’nın ardından Diogo Jota’yı da kadrosuna kattı.

Goal’ün edindiği bilgiye göre Kırmızılar, hem Diogo Jota hem de kulübü Wolverhampton ile her konuda anlaşmaya vardı.

Liverpool bu transfer için Wolverhampton’a 49 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Portekizli hücum oyuncusu da yeni kulübü ile beş yıllık sözleşme imzalayacak.

Wolverhampton’ın 2018 yazında Atletico Madrid’den 14 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcu, bu kulüpte çıktığı 131 maçta 44 kez rakip ağları sarsma başarısı gösterdi.

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