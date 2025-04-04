Liverpool'dan Szoboszlai'ye sinir krizi geçirtecek Arda Güler hamlesi!

İngiltere Premier Lig devi Liverpool'un Arda Güler hamlesi Dominik Szoboszlai'yi bir hayli öfkelendirebilir.

2024-25 sezonunda İspanyol devi Real Madrid'de beklediği süreyi alamayan Arda Güler'in geleceği tartışma konusu. Milli yıldızın, önümüzdeki sezon daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralık olarak gönderilmesi gündemde.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 32 maça çıktı. Arda Güler, söz konusu 32 karşılaşmada bin 165 dakika sahada kalırken üç gol atıp yedi asist yaptı.

Liverpool istiyor, ancak Szoboszlai sorun olabilir

Öte yandan İngiliz basını, Premier Lig devi Liverpool'un Arda Güler'i transfer etmek istediğini duyurdu. Caughtoffside'da yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

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"Güler'in durumunu yakından bilen kaynaklar CaughtOffside'a, Liverpool'un potansiyel bir transfer hedefi olarak onu izleyen takımlar arasında olduğunu bildirdi.

"Kırmızılar 20 yaşındaki oyuncuyu çok beğeniyor ancak anlaşmanın gerçekleşmesini engelleyen garip bir sorun da olabilir.

"Güler geçtiğimiz günlerde Türkiye ile Macaristan arasında oynanan uluslararası bir maç sırasında Liverpool'un orta saha oyuncusu Dominik Szoboszlai ile sosyal medya üzerinden tartışmıştı.

"Bu profesyonel futbolcuların bu tür sorunları geride bırakabilecekleri düşünülüyor, ancak ikili arasındaki bu husumetin dikkate alınacağı da anlaşılıyor. Ayrıca CaughtOffside'a Aston Villa'nın da Güler'le yakından ilgilendiği söylendi."