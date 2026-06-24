Al-Hilal kulübü, gelecek sezon Suudi kulübünde aynı görevi üstlenmesi için Liverpool’un sportif direktörü İskoçyalı Richard Hughes ile anlaşmaya çok yaklaştı.

Al-Hilal, spor direktörlüğü görevi için uzun süredir Hughes ile görüşüyordu; ancak Hughes'un önümüzdeki yaz transfer dönemi bitene kadar Liverpool'dan ayrılmak istememesi nedeniyle anlaşma henüz sonuçlanmamıştı.

İtalyan gazeteci Sasha Tavoleri, “X” sitesindeki kişisel hesabı üzerinden, bir orta yol bulunarak Hughes’un Al-Hilal’ın yaz transfer dönemini, Liverpool ile eş zamanlı olarak yöneteceği bir anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Tavoleri, Simon Charles Francis’in İskoç spor direktörünün ekibinin bir üyesi olarak Al-Hilal’da çalışmaya başladığını ve onun sağ kolu olarak görüldüğünü açıkladı.

Hughes, önümüzdeki yaz transfer döneminin bitiminden sonra Suudi kulübünün spor direktörü olarak resmen göreve başlamadan önce, Simon Charles aracılığıyla Al-Hilal'ın yaz transfer dönemini yönetecek.

Al-Hilal Kulübü’nün yeni sahibi Prens Velid bin Talal, geçtiğimiz Nisan ayından bu yana kulübün hisselerinin %70’ini satın aldıktan sonra, Suudi kulübünde entegre bir spor yapısı oluşturmayı hedefliyor.

Hughes’un, “El-Za’im” olarak bilinen kulüpte bekleyen birçok konuyu çözüme kavuşturması bekleniyor. Bunların başında İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi’nin durumu, takımdan ayrılacak oyuncular ve yeni transferler geliyor.