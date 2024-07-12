Liverpool'daki görevinden şaşırtıcı bir şekilde ayrılan Jürgen Klopp'a sürpriz bir teklif geldi.

Uzun yıllardır İngiltere Premier Lig devi Liverpool'u çalıştıran ve dokuz sene görevde kaldıktan sonra geçtiğimiz sezonun bitimiyle birlikte görevden ayrılan Jürgen Klopp, pek rahat bırakılmayacak gibi.

Alman teknik direktöre şimdiden ilk teklif geldi. Üstelik gelen teklif, bir futbol kulübünden değil millî takımdan oldu.

ABD Sürprizi

İngiliz basınından The Athletic'te yer alan habere göre ABD Futbol Federasyonu, Liverpool'dan ayrılan Jurgen Klopp'a teklif götürdü.

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Klopp'un bu teklifi futbola bir süre ara vermek istediği için reddettiği belirtilen haberde, ABD'li yöneticilerin Alman çalıştırıcının kapısını bir teklifle daha çalmayı planladığı da aktarıldı.

Yolları ayırdılar

2024 Copa America'ya ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri, ilk turda elenmelerinin ardından teknik direktör Gregg Berhalter ile yollarını ayırmıştı.

ABD, şimdi yeni görev için Jürgen Klopp'u ciddi bir şekilde düşünüyor. Alman teknik adamın bu teklife sıcak bakma ihtimali ise düşük olarak görülüyor.