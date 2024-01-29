Liverpool Menajeri Jürgen Klopp'un ayrılık açıklamasının ardından Virgil van Dijk'ın da kafası karışmış görünüyor.

Liverpool, 2015 yılından bu yana takımın menajerliğini yapan Jürgen Klopp'tan gelen haberle sarsıldı.

Alman teknik direktör, kulübün resmî Twitter hesabının paylaştığı videoda sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

Klopp'un bu duyurusunun ardından kulüp personelinin gözyaşlarına boğulduğu ve büyük bir şok yaşandığı bildirildi.

Haberin devamı aşağıda

Tüm bu gelişmelerin ardından takımın kaptanı Virgil van Dijk'tan da ayrılık iması geldi.

Virgil van Dijk ne söyledi?

Hollandalı defans oyuncusu, geleceğinin ne olacağı sorulduğunda şunları söyledi:

"Yeni dönemin bir parçası olacak mıyım? Bu büyük bir soru. Bilmiyorum. Sözleşmemin bitmesine 18 ay mı kaldı? Bu doğru. İyi matematik. Bilmiyorum.

"Kulübün elinde büyük bir iş olacak, bu çok iyi biliniyor. Sadece hocayı değil, tüm personeli değiştireceğiz ve değişecek o kadar çok şey var ki... Durumun hangi yöne gideceğini çok merak ediyorum ama açıklandığında göreceğiz.

"Bu konuda pek bir şey söyleyemem. Bu, Jürgen Klopp'un döneminin sonu olacak ve ben hâlâ bu dönemin bir parçasıyım, bu yüzden bu konu hakkında konuşmayı sevmiyorum. Benim asıl odak noktam saha.

"Sezon sonunda göreceğiz, umarım hepimizin hayalini kurduğu başarıya ulaşırız ve o zamana kadar muhtemelen kulübün gelecek için ne istediği konusunda daha fazla netlik olur."