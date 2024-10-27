Liverpool'da artık Mohamed Salah yok, Arda Güler var

Barcelona ile oynanan El Clasico'da yine yedek kalan ve sahaya süre alamayan Arda Güler ile ilgili çarpıcı Liverpool iddiası gündeme geldi.

Geçen sene yazın Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, son dönemde zor günlerden geçiyor. 19 yaşındaki yıldız futbolcu, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti tarafından ilk 11'de artık tercih edilmiyor.

El Clasico'da büyük hezimet

Arda Güler'in maç kadrosunda olduğu El Clasico'da dün gece Real Madrid, Barcelona'yı konuk etti. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, taraftarı önünde ezeli rakibine 4-0 mağlup olarak büyük bir şok yaşadı.

Barcelona'nın golleri Robert Lewandowski (2), Lamine Yamal ve Raphinha'dan geldi. Öte yandan Lewandowski, iki net gol fırsatını harcayarak geceye damga vurdu.

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Bu sezon 292 dakika oynadı

El Clasico'da da yedek kalan Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 11 maça çıktı. Millî oyuncu söz konusu 11 karşılaşmada 292 dakika sahada kalarak gol veya asist üretemedi.

İspanyol basınında son dönemde yer alan haberlerde Arda Güler'in, kendisine verilen süreyi yeterli bulmadığı bildirildi. 19 yaşındaki süper solağın, bu durumdan hoşnut olmadığı ve mutsuz olduğu iddia edildi.

Mohamed Salah'ın yerine Arda Güler

Öte yandan Fanatik'in, El Nacional kaynaklı haberine göre Liverpool, Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor. İngiliz devinin, takımdan ayrılacak olan Mohamed Salah'ın yerine 19 yaşındaki Türk yeteneği renklerine bağlayacağı bildirildi.

Söz konusu haberde şu ifadeler yer aldı:

"Arne Slot yönetimindeki Liverpool, yeteneklerine ve sahadaki parlak performansına rağmen kulüpte beklediği önemi göremeyen Real Madrid'in genç oyuncusu Arda Güler'i gözüne kestirmiş gibi görünüyor.

"Ülkesi için de parlayan Türk oyuncu, Mohamed Salah'tan boşalan yeri doldurmak için ideal bir aday olabilir. Liverpool 21 yaşındaki yetenekli oyuncu için 70 milyon euro ödemeye hazır."