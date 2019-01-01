Liverpool, Carabao Cup'tan diskalifiye edilebilir

Carabao Cup (İngiltere Lig Kupası) üçüncü turunda MK Dons’u eleyen Liverpool, turnuvadan diskalifiye edilebilir.

geçtiğimiz çarşamba günü Carabao Cup üçüncü tur maçında MK Dons ile karşı karşıya gelmiş ve rakibini 2-0 yenerek tur atlayan taraf olmuştu.

Teknik direktör Jürgen Klopp, bu maçta 22 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Pedro Chirivella’ya da şans tanımıştı.

Ancak İngiliz basınında yer alan haberlere göre futbolcunun Uluslararası Transfer Sertifikası ile alakalı bir ihlal nedeniyle Liverpool turnuvadan diskalifiye edilmekle karşı karşıya.

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İngiltere Futbol Federasyonu konuyla ilgili soruşturma başlatırken, Liverpool yetkilileri de bugün yaptıkları açıklama ile soruşturmayı doğruladı.

Liverpool, konuyu araştıran federasyon yetkilileri ile işbirliği halinde olduklarını ve süreç tamamlanmadan başka bir açıklama yapılmayacağını duyurdu.

Daha önce benzer bir ihlali Sunderland kulübü de yapmış ancak diskalifiye yerine para cezası verilmişti.