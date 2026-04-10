Liverpool belirsizliği sona erdiriyor ve yeni bir anlaşmaya çok yakın

Liverpool, Ibrahima Konaté'nin sona eren sözleşmesini uzatacak. Fabrizio Romano, henüz imza atılmadığını ancak görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini bildiriyor.

26 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesi 2026 yazına kadar devam ediyor. Konaté'nin Liverpool'dan bedelsiz ayrılma ihtimali yüksekti, ancak bu belirsizlik artık sona eriyor gibi görünüyor.

Liverpool, 2021 yazında Fransız milli oyuncu için yüksek bir transfer ücreti ödemişti. O dönemde, son şampiyon RB Leipzig'e 40 milyon euro transfer ücreti ödemişti.

Konaté, Jürgen Klopp yönetiminde ilk başlarda her maçta forma giymese de, yıllar içinde Virgil van Dijk'ın yanında merkez savunmada önemli bir oyuncu haline geldi.

Merkez savunma oyuncusu şu ana kadar The Reds formasıyla 175 maça çıktı ve bu maçlarda 7 gol attı. Bu sezon da Fransız oyuncunun forma giydiği maç sayısı şimdiden 43'e ulaştı.

Real Madrid, uzun süredir Konaté'ye büyük ilgi gösteriyordu. Kraliyet kulübü, defans oyuncusuna birkaç sözleşme teklifi yapmış, ancak bunlar o dönemde reddedilmişti.

Kasım ayında Real, görüşmelerden çekildi ve bu sayede Liverpool sözleşme görüşmelerini sürdürebildi. Premier League'de şu anda beşinci sırada yer alan takım, sözleşmenin yakında imzalanacağına güveniyor.