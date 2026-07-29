Liverpool, 2025-2026 sezonu sonunda Mohamed Salah'ın ayrılığının ardından hücum hattını güçlendirmek amacıyla ciddi bir adım atarak, Fransız kanat oyuncusu Bradley Barcola'yı Paris Saint-Germain'den kadrosuna katmak için ilk resmi teklifini yapmaya hazırlanıyor.

İngiliz "The Athletic" gazetesine göre, özellikle oyuncunun Premier Lig'de yeni bir deneyim yaşamak ve Liverpool forması giymek konusunda güçlü ve kararlı bir istek göstermesinin ardından, Fransız milli futbolcu Anfield yönetiminin birincil ve tek hedefi olarak öne çıktı.

Avrupa şampiyonu Paris Saint-Germain, oyuncusunun piyasa değerini yaklaşık 145 milyon sterlin olarak belirlemiş olsa da, Liverpool bu astronomik rakama boyun eğmeyi reddediyor.

Gazetenin görüşmelere yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Liverpool, oyuncunun sözleşmesinde yalnızca iki yıl kalmasına rağmen sözleşmeyi uzatma fikrini tamamen reddetmesi ve Merseyside'a transfer olmakta ısrar etmesi gibi güçlü bir koz kartına dayanarak, ilgisini 100 milyon sterlini aşmayan bir teklifle resmileştirmeyi planlıyor.

Liverpool'un bu büyük bahsi, değerini rakamlarla kanıtlamış bir oyuncu üzerine yapılıyor. Barcola geçen sezon 49 maça çıkarak 13 gol kaydetti ve 7 asist yaptı; Khvicha Kvaratskhelia ve Désiré Doué ile sol kanat mevkisi için yaşadığı çetin rekabete rağmen takımın Fransa Ligi ve Şampiyonlar Ligi kupalarını kazanmasında belirleyici bir unsur oldu.

Lyon akademisinden yetişen ve Ağustos 2023'te Paris'e katılan Barcola'nın, Parisli kulübün formasıyla 152 maça çıktığı, bu maçlarda 39 gol atıp 37 gole katkı sağladığı hatırlatılıyor; bu da onu asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen sağ kanatta Mohamed Salah'ın bıraktığı boşluğu doldurmak için ideal halef yapıyor.