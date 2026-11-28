İngiliz kulübü Liverpool, önümüzdeki kış transfer döneminde sol bek bölgesini güçlendirmek için girişimlerini yoğunlaştırıyor.

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Haberi duyuran Sport gazetesi, Barcelona'nın beki Alejandro Balde'nin Anfield ekibinin yöneticilerinin beğenisini kazanan en güçlü adaylardan biri olduğunu yazdı.

İngiliz kulübünün sportif yöneticileri, iki sol beklerinin performansından tam anlamıyla memnun değil ve Katalan oyuncuyu transfer piyasasında ilgi çekici bir fırsat olarak görüyor.

Liverpool'un ilgisi artık yalnızca bir istek olmaktan çıktı ve somut adımlara dönüştü. Balde'nin menajeri Jorge Mendes, olası transferin şartlarını görüşmek üzere İngiliz kulübünün yöneticileriyle bir araya geldi.

Üzerinde çalışılan formül, Araujo transferine benzer bir anlaşma olup oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanmasını ve Liverpool'a gelecek yaz oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna katma imkânı verecek bir satın alma opsiyonunu içeriyor.

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İngiliz kulübünün şimdi Barcelona'ya resmi bir teklif sunmadan önce nihai kararını vermesi gerekiyor. Transferin tamamlanması için yeşil ışık yakılması halinde teklif önümüzdeki haftalarda, hatta belki de kış transfer döneminin 1 Ocak'ta resmen açılmasından önce gelebilir.

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Balde ayrılığa açık

Şampiyonlar Ligi'nin son maçlarında bir miktar süre almasına rağmen Balde, Barcelona'daki durumunun değiştiğinin farkında ve kulüpten uzakta yeni bir deneyime açık.

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Premier Lig'in büyük kulüplerinden birine katılma ihtimali, yaşı ve potansiyeli göz önüne alındığında hâlâ büyük bir gelişim payına sahip olan oyuncu için cazip görünüyor.

Jorge Mendes, müvekkili Balde'nin geleceği için farklı senaryolar üzerinde çalışıyor ve Liverpool seçeneği giderek artan bir ilgi görüyor.

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Balde'nin hızı, topla ilerleme becerisi ve hücuma yaptığı katkılar, Anfield ekibinin aradığı bek profiline uyan en belirgin özellikleri arasında yer alıyor.

Barcelona'nın şartı

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Barcelona ise altyapısından yetişen oyunculardan birinin ayrılığı konusunda müzakerelere kapıyı kapatmıyor, ancak atılacak her adımı savunma hattını güçlendirme imkânına bağlıyor.

Katalan kulübünün sportif yönetiminin önceliği, teknik direktör Hans Flick'in elindeki seçenekleri genişletmek için tercihen solak bir stoper transfer etmek.

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Barcelona sezonun ortasında kadrosunu zayıflatmak istemiyor ve Balde'nin ayrılığına ancak transfer piyasasında uygun bir çözüm bulması halinde onay verecek. Ayrıca transferin mali açıdan uygunluğu ve Liverpool'un önerebileceği satın alma opsiyonunun şartları da kararda belirleyici iki etken olacak.

Her halükârda İngiliz ilgisi giderek artıyor. Jorge Mendes'in müzakerelere doğrudan dahil olması ve Balde'nin ayrılık fikrine sıcak bakmasıyla birlikte önümüzdeki haftalar, Katalan bekin geleceğinin belirlenmesinde kritik olabilir.