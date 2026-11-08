Liverpool, Araujo'nun geleceğini askıya aldı, Barcelona takipte

Liverpool, geçen yaz Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Uruguaylı Ronald Araujo'nun transferiyle ilgili nihai kararını, savunmacının takıma katıldığından bu yana sergilediği üstün performansa rağmen sezon sonuna erteledi. İngiliz kulübünün yönetimi, oyuncunun sözleşmesinde yer alan satın alma maddesini devreye sokmadan önce beklemeyi tercih ediyor.

Araujo, Liverpool ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar kiralık olarak forma giyiyor; sözleşmesinde ise 47 milyon sterlin, yani yaklaşık 55 milyon euro değerinde zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu bulunuyor. Bu yüksek mali değer, önceki raporların transferin daha erken bir tarihte sonuçlanabileceğine işaret etmesine rağmen, kulübü nihai kararını sezon sonuna ertelemeye itiyor.

Uruguaylı savunmacı, İspanyol teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde son derece tatmin edici performanslar sergiledi. Çeşitli kulvarlarda 15 maçta forma giyen oyuncu, kadronun vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Teknik ekip çoğu zaman kendisine sağ bek mevkisinde görev verirken, bazı maçlarda stoper olarak da sahaya çıktı.

Katalan "Sport" gazetesine göre, Anfield'da Araujo'nun performansına yönelik bir memnuniyet havası hâkim oldu. Düzenli olarak forma şansı bulması sayesinde özgüvenini yeniden kazanan oyuncu, yeni takımının formasıyla kritik goller atmayı başardı ve ekim ayında Liverpool'un en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü. Bu durum, geldiği günden bu yana bıraktığı etkinin büyüklüğünü yansıtıyor.

Virgil van Dijk ve Joe Gomez'in bu yıl içinde takımdan ayrılma ihtimali göz önüne alındığında, Liverpool'un hesapları önümüzdeki dönemde değişebilir. Bu durum, stoper mevkisinde bir boşluk yaratabilir ve bu da Araujo'ya devam etme konusunda daha büyük bir fırsat sunuyor; özellikle de bu mevki İngiliz kulübünün hesaplarında büyük önem taşıyor.

Araujo ise bir sonraki adımını belirlemeden önce sezon sonuna kadar beklemeyi tercih ediyor. Oyuncu aynı zamanda Barcelona'nın durumunu yakından takip ettiğinin de farkında; çünkü hâlâ Katalan kulübüyle 2032 yılına kadar uzanan bir sözleşmesi bulunuyor. Dolayısıyla şu an için geleceğinin netleşebileceğine dair herhangi bir işaret yok.