Liverpool, Anfield'ı yenileme planını erteledi
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Liverpool FC
Liverpool, Anfield'ın kapasitesini 61 bin kişiye çıkaracak tribün yenileme çalışmalarının 2021 yılına ertelendiğini duyurdu.
Premier Lig devinin yönetimi, Anfield Road tribününü yenileyerek stadyumun kapasitesini artırma çalışmalarına 2020 yılının sonunda başlamayı planlıyordu. Fakat 60 milyon pound'luk bu proje, koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelendi.
Kırmızılar'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni takvimle birlikte yenileme çalışmaları en erken 2023 yazında bitirilebilecek.
Goal'ün edindiği bilgilere göre kulübün Kirkby'deki yeni antrenman tesislerine taşınma planında ise bir değişiklik yok. 2020-21 sezonu öncesinde bu taşınmanın gerçekleşmiş olması bekleniyor.