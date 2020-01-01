Liverpool, Anfield'ı yenileme planını erteledi

Koronavirüs salgını futbol kulüplerini vurmaya devam ediyor. Liverpool, stadının kapasite artırma çalışmalarını bir yıl ertelediğini duyurdu.

, Anfield'ın kapasitesini 61 bin kişiye çıkaracak tribün yenileme çalışmalarının 2021 yılına ertelendiğini duyurdu.

Premier Lig devinin yönetimi, Anfield Road tribününü yenileyerek stadyumun kapasitesini artırma çalışmalarına 2020 yılının sonunda başlamayı planlıyordu. Fakat 60 milyon pound'luk bu proje, koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelendi.

Kırmızılar'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni takvimle birlikte yenileme çalışmaları en erken 2023 yazında bitirilebilecek.

Daha fazla takım

Goal'ün edindiği bilgilere göre kulübün Kirkby'deki yeni antrenman tesislerine taşınma planında ise bir değişiklik yok. 2020-21 sezonu öncesinde bu taşınmanın gerçekleşmiş olması bekleniyor.