Liverpool kalecisi Alisson Becker babası Jose Becker'i kaybetti

Son dönemlerde performansı sebebiyle eleştirilen Alisson Becker'in babası Jose Becker, 57 yaşında boğularak hayatını kaybetti

İngiltere Premier Ligi'nde bu sezon kötü günler geçiren Liverpool'un Brezilyalı kalesi Alisson Becker'in babası Jose Becker yaşamını yitirdi.

Başarılı kalecinin 57 yaşındaki babası Jose Becker, Rincao do Inferno kasabasına yakın bir yer de bulunan yazlığının olduğu yerdeki baraj gölüne girdi. ESPN'de yer alan habere göre; bir süre sonra kendisinden haber alınamayınca emniyet güçlerine haber verildi. Arama - kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Alisson'un babası Jose Becker'in cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan emniyet güçleri tarafından yapılan açıklamada, şüpheli bir durumun olmadığı ve ölümün boğulma sebebiyle gerçekleştiği ifadelerine yer verildi.

Kulüplerden açıklama

Alisson Becker ve ağabeyi Muriel'in formalarını giydiği Fluminense ve Internacional kulüpleri bir mesaj yayınladı.

Yapılan açıklamada; "Muriel ve Alisson'un babası olan Agostinho Becker'in vefat haberini aldığımız için büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Kendilerine ve ailelerine sabırlar diliyoruz" sözlerine yer verildi.