Liverpool, Alberto Moreno ve Daniel Sturridge'e veda etti

Liverpool, sözleşmeleri sona eren Alberto Moreno ile Daniel Sturridge ile yollarını ayırdı.

, golcü futbolcu Daniel Sturridge ve sol bek Alberto Moreno'nun takımdan ayrılacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sturridge ve Moreno'nun 30 Haziran'da sona erecek sözleşmelerinin yenilenmeyeceği duyuruldu.

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Takımın Alman teknik direktörü Jürgen Klopp'un "Kulübümüz onlar olmadan şu an bulunduğu yerde olamazdı." ifadesine yer verilen açıklamada, iki futbolcuya da emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

İngiliz forvet Sturridge, 2013'ten beri görev yaptığı Liverpool'da geçen sezon 27 maçta oynadı ve 4 gol attı. İspanyol futbolcu Moreno ise 2014'ten bu yana forma giydiği takımıyla geçen sezon 5 maça çıktı.