Liverpool, Ajax'tan Schuurs'la ilgileniyor

Van Dijk'ın uzun süreli sakatlığı nedeniyle arayışlara giren Liverpool, iki yıl önce denemeye aldığı Schuurs'u ara transferde kadrosuna katabilir.

, forması giyen genç savunma oyuncusu Perr Schuurs'u takibe aldı.

Schuurs 17 yaşındayken Anfield'da denenmiş, kulüp yetkilileri oyuncudan etkilenseler de o dönemde Fortuna Sittard'da kalıp performansını takip etmenin daha iyi bir seçenek olduğuna kanaat getirmişlerdi.

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2018 yazında Ajax'a transfer olan Schuurs, bu sezon takımının ligde çıktığı 7 maçın 6'sında ilk 11'de yer aldı.

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Mirror'ın haberine göre, Jürgen Klopp, Liverpool'a karşı UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında gösterdiği performansı beğendiği Schuurs'u devre arasında kadrosuna katmayı düşünüyor.

Virgil van Dijk'ın çapraz bağ sakatlığı yaşaması nedeniyle ara transfer döneminde savunmaya mutlaka takviye yapmak isteyen Liverpool, Matthijs de Ligt'in ayrılmasından sonra Ajax'ta kendini ispatlayan Schuurs için ekibine teklif sunabilir.