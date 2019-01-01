Liverpool, Abdülkadir Ömür'ü gözüne kestirdi!

İngiliz medyasına göre Liverpool, Trabzonspor forması giyen genç yıldızın transferi için düğmeye bastı.

Liverpool'un Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Daily Mirror'da yer alan haberde Adam Lallana'ya alternatif arayışında olan İngiliz devinin Abdülkadir için 30 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı, genç yıldızın Manchester City'nin de radarında olduğu kaydedildi.

Haberde Jürgen Klopp'un Abdülkadir'i yakından takip ettiği ve kadrosunda görmek istediği, ancak bordo-mavili kulübün 19 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar bırakmak istemediği de belirtildi.