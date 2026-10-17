Liverpool, önümüzdeki salı günü Anfield'da Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında oynayacağı Villarreal maçı öncesinde çift darbe aldı. Macar Dominik Szoboszlai ve Hollandalı Jeremie Frimpong, cumartesi günü Premier Lig'de Brentford karşısında alınan 2-1'lik galibiyet sırasında sakatlandı ve beklenen Avrupa mücadelesinde forma giyemeyecekleri endişesi doğdu.

Szoboszlai'nin sakatlığı 32. dakikada meydana geldi; kas ağrısı hisseden oyuncu sahayı terk etmek zorunda kaldı. Frimpong ise ikinci yarının başında oyuna dahil olmasının ardından yalnızca 6 dakika sahada kalabildi ve o da fiziksel bir problem nedeniyle oyundan çıktı. Böylece teknik ekip, İspanyol ekibini ağırlamadan önce yeni bir sınavla karşı karşıya kaldı.

Liverpool, Keane Lewis-Potter'ın golüyle geriye düştüğü maçı Victor Muñoz ve Alexander Isak'ın golleriyle kazanarak üç puanı hesabına yazdırmayı başarsa da, iki sakatlık galibiyetin üzerine gölge düşürdü. Özellikle takımın kıtasal mücadele öncesinde başka eksikler de yaşaması durumu daha da zorlaştırıyor.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör, maç yoğunluğu ve oyuncuların yeterli toparlanma süresine sahip olmaması nedeniyle takım içindeki fiziksel durumun zorluğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Durumumuzun son derece hassas olduğunu düşünüyorum. İki gün önce Şampiyonlar Ligi'nde deplasman maçı oynadık, eve gecenin çok ileri bir saatinde döndük ve belki de uygun bir toparlanma süresi elde edemedik."

Teknik direktör, teknik ekibin üst üste maç oynayıp yorgunluk hali yaşayan futbolculara güvenmek ile sakatlıktan dönen ancak hazır oluşları tam olarak teyit edilmemiş isimleri sahaya sürmek arasında zor bir seçimle karşı karşıya olduğunu da ekledi.

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Szoboszlai hakkında ise şu açıklamayı yaptı: "Aynı problemi hissetti, yeni bir sakatlık değil. Belki yeterince toparlanamadı, bu yüzden onunla ilgili daha fazla zamana ihtiyacımız olacak."

Frimpong konusunda ise son Avrupa maçı sırasında kramp yaşadığını, ardından Brentford karşısında yeni bir kas problemi hissettiğini belirtti.

Teknik direktör, Liverpool'un bir süre bu oyuncuların hizmetinden yararlanamayacağını vurguladı. Bu durum ikilinin Villarreal karşısında forma giymesini büyük ölçüde şüpheli hale getiriyor ve beklenen karşılaşma öncesinde teknik ekibin üzerindeki baskıyı artırıyor.

Ek eksikler Liverpool'un çıkmazını büyütüyor

Liverpool'un sıkıntıları Szoboszlai ve Frimpong ile sınırlı değil. Takım, çeşitli sakatlıklar nedeniyle Hugo Ekitike, Conor Bradley, Vitezslav Jaros ve Giovanni Leoni'nin de eksikliğini yaşıyor. Böylece muhtemel eksik sayısı 6 oyuncuya yükseliyor.

Bradley ve Frimpong'un yokluğu, takımın sağ bek bölgesindeki seçeneklerine özel bir darbe niteliğinde. Teknik ekip, önceki hafta Napoli'yi yenmesinin ardından maça göreceli olarak yüksek moralle çıkacak Villarreal karşısında savunma hattını yeniden düzenlemek için alternatifler aramak zorunda kalacak.