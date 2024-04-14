Liverpool, 58 maç sonra Anfield'da kaybetti

Liverpool, evinde 58 yıl sonra Crystal Palace'a kaybederken şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.

Klopp sezon sonunda takımdan ayrılacak

Liverpool evinde 1-0 mağlup oldu

Manchester City ile puan farkı ikiye çıktı

NE OLDU? Premier Lig'de Arsenal ve Manchester City ile şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool sezon sonunda takımdan uğurlayacakları Alman menajer Jürgen Klopp ile son bir kez şampiyonluk yaşamak istiyor. Ancak Kırmızılar, bu yolda Crystal Palace'a 1-0 kaybederek büyük darbe aldı.

BÜYÜK RESİM: Crystal Palace'a galibiyeti getiren golü 14. dakikada Eberechi Eze kaydederken bu sonuçla birlikte Liverpool, 532 gün sonra Anfield'da ilk kez bir lig maçında mağlup oldu. Klopp'un ekibi bu mağlubiyetle 71 puanda kaldı ve Manchester City'nin 2 puan arkasına düştü. Crystal Palace ise puanını 33'e yükseltti.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Liverpool, Premier Lig'de 58 maç sonra Anfield'da kaybetti. Jürgen Klopp'un ekibi, ligde oynadığı son maçta Manchester United deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.

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SIRADA NE VAR? Premier Lig’de gelecek hafta Liverpool, Fulham’a konuk olacak. Crystal Palace da evinde West Ham United ile karşılaşacak.