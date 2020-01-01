Liverpool, 42 milyon sterlin kâr etti

30 yıl sonra Premier Lig şampiyonluğuna çok yakın olan Liverpool, 2019 yılında 42 milyon sterlin değerinde kâr ettiğini duyurdu.

Bu sezon namağlup yoluna devam eden ve lig bitmeden şampiyonluğunu ilan etme fırsatı olan , transferlere 223 milyon sterlin harcamış olmasına rağmen kâr etti.

Kırmızılar, 2019 yılında 42 milyon sterlin vergi öncesi kâr ettiğini duyurdu. Liverpool, Mayıs 2018'de rekor kırarak 125 milyon sterlin kâr elde etmişti.

Liverpool, Alisson Becker'e 65 milyon, Naby Keita'ya 52.75 milyon, Fabinho'ya 42.7 milyon ve Xherdan Shaqiri'ye ise 13 milyon sterlin harcamıştı.

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2019 yılında Liverpool'un dönem içi gelirleri 78 milyon artarak 533 milyon sterlin'e, medya gelirleri 41 milyon artarak 261 milyon sterlin'e, yayın gelirleri 34 milyondan 188 milyon sterlin'e ve maç gelirleri ise 3.5 milyon artarak 84 milyon sterlin'e ulaştı.