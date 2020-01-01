Liverpool 30 yıl sonra şampiyon!

Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 mağlup olmasıyla beraber Liverpool, 2019-20 Premier Lig sezonunda şampiyonluğunu garantiledi.

Premier Lig'de bitime 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden , 30 yıllık hasretine son verdi.



Son olarak 1989-90 sezonunda İngiltere'de en üst düzey ligde şampiyonluk yaşayan Liverpool, 1992'de kurulan Premier Lig'de ilk şampiyonluğunu 2019-20 sezonunda aldı.



Geride kalan 31 haftada 28 galibiyet, 2 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet alan Kırmızılar, salgın sebebiyle lige ara verilmeden önce şampiyonluğa yalnızca 6 puan uzaklıktaydı.



Aranın ardından 17 Haziran'da başlayan Premier Lig'de çıktığı ilk maçta ile 0-0 berabere kalan Liverpool, dün oynanan maçını 4-0 kazandı. Liverpool için şampiyonluk iki yoldan geçiyordu: Ya , Chelse karşısında puan kaybedecekti; ya da Liverpool bir sonraki galibiyetinde bu işi sonlandıracaktı.



İlk senaryo gerçek oldu: Manchester City, deplasmanında 2-1 mağlup oldu ve Liverpool, Etihad deplasmanına gitmeden önce şampiyonluğunu garantiledi.

Liverpool'un bu sezon kırdığı rekorlar

-Liverpool'un 24 Şubat 2020'de 'a karşı aldığı 3-2'lik galibiyet, iç sahada üst üste alınan 21. galibiyetti ve böylece Manchester City'nin 2011-12 sezonundaki 20 maçlık iç saha galibiyet rekoru kırıldı. Liverpool sonrasında aldığı ve Crystal Palace galibiyetleri ile iç saha galibiyet rekorunu 23 maça çıkardı. Ayrıca bu galibiyetle kırmızılar, City'nin 18 maç üst üste aldığı lig galibiyet rekorunu da egale etti.

-1 Şubat 2020'de 'u 4-0 yenen Liverpool, City ile arasındaki puan farkını 22'ye çıkardı ve Premier Lig tarihinde açılan en büyük puan farkı rekorunu kırdı. Sonrasında bu fark Norwich City'ye karşı alınan 1-0'lık galibiyetle 25'e kadar gitti.

Daha fazla takım

-11 Ocak'ta 'ı 1-0 yenen Liverpool, Avrupa'daki beş büyük ligde ilk 21 maçta en fazla puan toplayan takım rekorunu kırdı: 61.

-Tottenham karşısında alınan galibiyet sonrasında Liverpool, Premier Lig'de 38 maçta en çok puan toplayan takım rekorunu kırdı (104), City ve Chelsea'nin 102 maçlık rekorunu geride bıraktı.

- Liverpool, 29 Ocak 2020'de oynanan West Ham United maçına kadar ligdeki 19 takımdan 18'ini de yenmişti. West Ham'ı da 2-0 mağlup eden Jürgen Klopp'un ekibi, 128 yıllık kulüp tarihinde ilk kez İngiltere'nin en üst düzey ligindeki tüm takımları yenmeyi başardı.



- Mohamed Salah, 2003'ten (Michael Owen) bu yana Liverpool formasıyla üst üste üç sezon resmi maçlarda 20 gol barajını yakalayan ilk oyuncu oldu.

Liverpool'un hala kırabileceği rekorlar

- Chelsea, ve Manchester City, bir Premier Lig sezonunda çıktığı tüm 18 iç saha maçının hepsini kazanmayı başaran takımlar. Liverpool, 2019-20 sezonunda çıktığı bu zamana kadar çıktığı 16 iç saha maçını da kazandı ve bu rekoru 19'a çıkarma ihtimali bulunuyor. Liverpool iç sahada 19/19 yaparsa Premier Lig'de bir sezonda oynadığı tüm iç saha maçlarını kazanan ilk takım olacak.

- Liverpool, 2017-18 ve 2018-19 sezonunda bir sezonda en çok galibiyet alan (32) City'nin rekorunu kırmaya 4 maç uzaklıkta.

-Deplasmanda çıktığı 15 maçın 12'sini kazanan Kırmızılar, City'nin 2017-18'de kırdığı 16 maçlık deplasman galibiyeti rekorunu egale edebilmek için kalan 4 deplasman maçını da kazanmak zorunda.

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- 7 maçı kalan Liverpool, City'nin bir sezonda en çok puan toplayan (100) takım rekorunu kırmak için geride kalan maçlardan 14 puan alması gerekiyor - ki maksimum 21 de toplayabilirler.

- Manchester United, 2000-01 sezonunda 5 maç kala şampiyonluğunu ilan etmiş; Manchester City ise bu rekoru 2017-18 sezonunda egale etmişti. Liverpool, 7 maç kala şampiyonluğunu ilan ederek Premier Lig tarihinde en erken şampiyonluk ilan eden takım olacak.

- Manchester City, 2017-18 sezonunu 19 puan farkla şampiyon tamamlamıştı. Liverpool, sezon sonuna kadar bu rekoru da geçerek en yakın takipçisiyle en fazla puan farkına sahip şampiyon unvanına sahip olabilir.