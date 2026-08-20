Liverpool, Yankuba Minteh için 60 milyon euroluk teklif yaptı; The Athletic böyle aktardı. Brighton Hove & Albion ise bu teklifi kesin bir dille geri çevirdi.

Minteh, AS Roma ile oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlığın ardından en az sekiz hafta daha iyileşmek zorunda, ancak bu durum Liverpool’un teklif yapmasına engel olmadı.

Son derece güvenilir yayın organına göre eski Feyenoord kiralık oyuncusu, kulüpler bonservis bedelinde anlaşırsa bu adıma sıcak bakıyor.

Geçen sezon Liverpool’un sağ kanadında Mohamed Salah oynuyordu, ancak serbest oyuncu olarak Trabzonspor’a transfer oldu. The Reds daha önce Victor Muñoz’u kadrosuna kattı, fakat bununla yetinmedi.

Minteh, Brighton’da sağ kanatta görev yapıyor, ancak sol tarafta da oynayabiliyor. Bu da onu, sol tarafta da seçenekleri oldukça sınırlı olan Liverpool için ilgi çekici bir oyuncu haline getiriyor.

Brighton, 2024 yılında onun için Newcastle United’a 35 milyon euro ödemişti. Güney İngiltere ekibiyle sözleşmesi 2029’un ortasına kadar devam eden Gambiyalı hücum oyuncusu için Liverpool’un teklifi bu nedenle reddedildi.

Minteh, 2023/24 sezonunda Newcastle tarafından Feyenoord’a kiralandı. Rotterdam ekibiyle Hollanda Kupası’nı kazandı. Feyenoord formasıyla 11 gol attı ve 5 asist yaptı.