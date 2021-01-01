Liverpool 0-2 Everton: Derbide kazanan Everton

Premier Lig'de kötü bir form grafiği sergileyen Liverpool, Anfield'da oynadığı derbide Everton'a 2-0 mağlup oldu.

Jürgen Klopp ve Carlo Ancelotti gibi Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamış iki teknik adamı buluşturan 90 dakikada Everton'a üç puanı getiren goller 3'üncü dakikada Richarlison ile 83'te penaltıdan Gylfi Sigurdsson'dan geldi.

Liverpool'da 90 dakika forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak maçı sarı kartla tamamladı. Liverpool bu skorla Everton'a 23 maç sonra ilk defa kaybederken, rakibine karşı 1999'dan sonra ilk defa evinde mağlup olmuş oldu.

Bu skorla oynadığı son dört Premier Lig maçında da mağlup olan Liverpool 40 puanda kaldı ve lider Manchester City ile arasındaki 16 puanlık farkı azaltamadı. Everton ise 40 puana ulaşarak, Şampiyonlar Ligi yarışındaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.