Liverpool 0-1 Brighton: Liverpool evinde yıkıldı

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, sahasında oynadığı maçta Brighton'a 1-0 mağlup oldu.

Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Liverpool sahasında oynadığı maçta Brighton'a 1-0 yenildi. Çok sayıda eksikle mücadele ettiği 90 dakikada hücumda oldukça etkisiz bir görüntü çizen Jürgen Klopp'un takımını yıkan gol 56'da Steven Alzate'den geldi.

Maç boyunca sadece bir isabetli şutta kalan Liverpool bu skorla 40 puanda kaldı ve bir maçı eksik lider Manchester City'nin yedi puan gerisine düştü. Brighton ise 24 puana yükselerek, düşme hattıyla arasındaki farkı 10 puana yükseltti. Şampiyonluk yarışında rakiplerini yakalamak isteyen Liverpool pazar günü sahasında lider Manchester City'yi konuk edecek.