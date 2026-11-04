Real Madrid televizyonu, kraliyet ekibinin Valencia karşısında oynayacağı yaklaşan maçın tarihi nedeniyle İspanya La Liga Birliği Başkanı Javier Tebas'a ateş püskürdü. Kanal, açıklanan fikstürün José Mourinho'nun oyuncularını, Şampiyonlar Ligi'ne katılan diğer İspanyol kulüplerine kıyasla mantıksız koşullara soktuğunu değerlendirdi.

Saldırı, kulübün kanalının Yunan ekibi AEK Atina ile karşılaşma öncesinde yayınlanan analiz stüdyosu sırasında geldi. Kanalda yayınlanan hazırlık raporu, Real Madrid'in, 4 Kasım Çarşamba akşamı deplasmanda Yunan ekibiyle Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmasının ardından 7 Kasım Cumartesi günü lig maçı oynamaktan duyduğu rahatsızlığı ortaya koydu.

Atina ile Valencia arasında 74 saat

Real Madrid kanalının raporundaki sözcü şöyle konuştu: "Real Madrid'in bugün Şampiyonlar Ligi'nde bir maç oynamak zorunda kaldıktan sonra Cumartesi günü oynaması mantıklı değil. Bu maç Tebas'ın kararlarından etkilendi; o bize sanki Litvanya'danmışız gibi davranıyor."

Real Madrid'in AEK Atina ve Valencia maçlarının başlama saatleri arasındaki süre yaklaşık 74 saat 15 dakika. Ancak Madrid'in itirazı yalnızca zaman aralığıyla ilgili değil; Avrupa seyahatinin koşulları ve bunun takımın yerel karşılaşmaya hazırlığı üzerindeki etkisiyle de ilgili.

Real Madrid kafilesi, İspanya'nın başkentine dönmeden önce Yunanistan'a deplasman yolculuğu yapacak ve Perşembe sabahının ilk saatlerinde varması bekleniyor. Bu da hazırlık döneminin önemli bir gününün seyahat ve toparlanmadan etkileneceği, ardından Cumartesi akşamı deplasmanda Valencia ile karşılaşacağı anlamına geliyor.

Real Madrid neden haksızlığa uğradığını düşünüyor?

Real Madrid'in maç tarihi, Şampiyonlar Ligi'ne katılan diğer İspanyol kulüplerinin fikstürüyle karşılaştırıldığında itiraz daha da şiddetleniyor.

Barcelona ve Atlético Madrid, 8 Kasım Pazar günü birbirleriyle karşılaşmadan önce Avrupa maçlarını 3 Kasım Salı günü oynadı. Villarreal Salı günü, Real Betis ise Çarşamba günü oynadı; ardından ikisi de lig maçlarını yine Pazar günü oynuyor.

Böylece Real Madrid, Çarşamba günü deplasmanda bir Avrupa maçı oynamasına rağmen, Şampiyonlar Ligi'ne katılan İspanyol takımları arasında yerel maçını Cumartesi günü oynayan tek ekip oluyor.

Madrid'in bakış açısına göre, Valencia maçının Pazar gününe ertelenmesi mümkündü; bu da takıma toparlanmak ve hazırlanmak için daha uzun bir süre tanıyacaktı, özellikle de bir sonraki haftanın milli ara dönemine denk gelmesi ve maç takvimine baskı yapacak yeni bir Avrupa haftasının bulunmaması nedeniyle.

Buna rağmen, Lig Birliği Real Madrid'i maçlar arası onaylanmış asgari dinlenme süresinin altına koymadı; nitekim zaman aralığı 72 saati aşıyor. Ancak kulüp, zaman hesaplarının seyahatin ve fiziksel yorgunluğun oyuncular üzerindeki etkisini tam olarak yansıtmadığı görüşünde.