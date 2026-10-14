Lisandro Martínez, Atlético Madrid yenilgisinin ardından verdiği çok sert röportaj üzerine bir açıklama yayımladı. Manchester United'ın savunma oyuncusu, geçen yaz transfer döneminde kadroyu yeterince güçlendirmediğini düşündüğü teknik direktör Jason Wilcox'u hedef aldı.

Martínez, Amazon Prime'a yaptığı açıklamada, "Geçen sezon harika bir performans sergiledik ve şimdi kulüp yönetiminden daha fazlasını bekliyoruz. Rekabet yaratacak transferler istiyoruz çünkü diğer birçok takım da çok sayıda oyuncu alıyor" dedi.

Martínez'in sözleri büyük yankı uyandırdı. Deneyimli oyuncu, ortaya çıkan tartışmaya ilişkin şimdi kapsamlı bir açıklama yaptı: "Dün söylediklerim hakkında yapılan tüm yorumların ardından, ne söylediğime ve nasıl hissettiğime dair birkaç düşüncemi paylaşmak istiyorum. Maçtan sonra hepimizin istediği sonucu alamadığımız için öfke ve hayal kırıklığıyla konuştum."

"Beni tanıyanlar, futbolu nasıl yaşadığımı bilir: Tutkuyla, adanmışlıkla ve kazanmak için büyük bir istekle. İşler istediğimiz gibi gitmediğinde bu canımızı acıtıyor. Özellikle de Manchester United'ın tarihi ve itibarı olan bir kulübü temsil ederken."

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"Sözlerim, nasıl hissettiğimi ve bu kulübün en büyük kupalar için mücadele etmesini ne kadar istediğimi yansıtıyor. Bu yüksek standartlar, futbola bakışımın ve bu formayı giymenin getirdiği sorumluluğun bir parçası."

"Daha fazlasını istediğimi söylediğimde, bu kulübün bir parçası olan hepimizin taşıması gereken tutkudan söz ediyorum. Gelişmeye devam etmek, güçlenmek ve en üst düzeyde mücadele edebilmek için gereken her şeye sahip olmak istiyorum. Başta ben olmak üzere hepimiz bu standartlara uymalıyız."

"Sahada performans göstermenin öncelikle biz oyuncuların görevi olduğunu biliyorum ve bu sorumluluğu ilk olarak ben üstleniyorum. Kendimizden daha fazlasını istemeli ve Manchester United'ı yeniden zirveye taşımak için birlikte çalışmalıyız."

"Takım arkadaşlarıma, teknik direktörümüze ve bu kulübü ileriye taşımak için emek veren herkese inanıyorum. İleriye giden yolun, tutkuyla ve adanmışlıkla birlikte çalışmaya devam etmekten geçtiğine eminim."

Martínez sözlerini, "İlk günden beri hedefim aynı: Kazanmak, en üst düzeyde mücadele etmek ve bu arma için elimden gelen her şeyi vermek" diyerek tamamladı. Manchester United, Madrid'deki maçı 2-0 kaybetti. Maçın özetini buradan okuyabilirsiniz.



