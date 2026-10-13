Lisandro Martínez, Manchester United'daki bir kişiye sert çıktı

Lisandro Martínez, Atlético Madrid - Manchester United (2-0) maçının ardından sert bir çıkış yaptı. Savunma oyuncusunun özellikle geçen yazki transfer politikasından memnun olmadığı, Amazon Prime'a verdiği röportajda ortaya çıktı.

"Evet. Sportif direktörümüzden daha fazlasını beklerdim" diyen büyük hayal kırıklığı yaşayan Martínez, sportif direktör Jason Wilcox'a kırık not verdi. "Bu konuda çok dürüstüm. Daha büyük yatırımlar bekliyorum."

Arjantinli savunma oyuncusu, teknik direktör Michael Carrick'e karşı ise daha ılımlıydı. "Teknik direktör sürekli değişiyor ama diğer alanlarda durum ne? Teknik direktörü veya oyuncuları işaret etmek kolay, ancak başkalarına da bakmalıyız."

Martínez, Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki tökezlemesine çok üzgün. "Performansımız kötüydü, gerçekten kötüydü. Kendimi tutmam gerekiyor. Bu, kulübümüzün şu anki durumunu yansıtıyor. Bu kulüp Şampiyonlar Ligi seviyesinde değil" diye çıkıştı eski Ajax oyuncusu.

"Geçen sezon harika bir performans sergiledik ve şimdi kulüp yönetiminden daha fazlasını bekliyoruz. Rekabete girebilecek transferler bekliyoruz çünkü diğer birçok takım da çok sayıda oyuncu alıyor" diyen stoper, Manchester United'ın transfer politikasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Martínez, röportajın sonunda kendi katkısını da değerlendirdi. "Dürüst olmalıyım: Oyuncular olarak bizim de daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Ama bu tür gecelere hazır güçlü bir kadroya sahip olmak da önemli."

Carrick ise Martínez'in çıkışı konusunda yorum yapmaktan kaçındı. "Bunu görmedim. Böyle bir maça bir şeyler elde etme niyetiyle çıkıyorsunuz ve hayal kırıklığına uğradık. Bazen duygular da yoğun yaşanabiliyor. Bunu görmedim, dolayısıyla şu anda bu konuda bir şey söylemem doğru olmaz."