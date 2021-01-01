Lisandro Lopez MLS'e transfer oldu | Son durak Atlanta

MLS ekibi Atlanta United, Arjantinli golcü Lisandro Lopez'i transfer etti.

ekibi Atlanta United, 'in Racing takımından ayrılan 37 yaşındaki Lisandro Lopez ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

'in , 'nın Olympique , 'ın El-Gharafa, 'nın Internacional ekiplerinde forma giyen Lopez, son 5 yıldır kariyerine başladığı Racing'de görev yapmıştı.

Porto ve Olympique Lyon'daki etkili performansıyla dikkatleri üzerine çeken Lopez, Arjantin Milli Takımı formasıyla 7 kez sahaya çıkmış ve bir gol atmıştı.

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MLS'e 2017'de dahil olan ve 2018'de şampiyonluk yaşayan Atlanta United, eski Arjantinli futbolcu Gabriel Heinze'yi geçen ay teknik direktörlüğe getirmişti.